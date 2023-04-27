МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Следователи проводят допрос в статусе свидетеля мужа Елены Блиновской, которая была ранее задержана по делу о неуплате налогов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Российским блогерам порекомендовали выйти из "серой" зоны

"В настоящее время супруга Блиновской допрашивают в качестве свидетеля в рамках расследования уголовного дела", — заявил собеседник агентства.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По мнению следователей, она не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.

СК установил, что Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.

По данным следствия, Блиновская легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей через оплату автомобиля мужа, оборудования для фирм супруга и сестры, работы музыкального артиста и праздничного мероприятия в августе 2021 года.