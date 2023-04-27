Макрон прокомментировал темпы пенсионной реформы ненормативной лексикой
Макрон оценил темпы пенсионной реформы, используя ненормативную лексику
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон нецензурно выразился, комментируя медленные темпы пенсионной реформы.
"Ах… (Макрон использовал нецензурное выражение, наиболее мягким вариантом перевода которого является слово "черт") я бы тоже хотел, чтобы она шла побыстрее!", — заявил он в ходе общения с французами на рынке в городе Доль на востоке страны.
Трансляция общения Макрона с гражданами была доступна на официальном сайте телеканала BFMTV.
В четверг утром французский лидер неожиданно появился на рынке города Доля, где пообщался с местными жителями. В неформальной обстановке его спросили о ходе непопулярной в стране пенсионной реформы, отметив что ее проведение занимает слишком много времени и требует слишком больших трат со стороны государства.
https://1prime.ru/society/20230427/840487667.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.