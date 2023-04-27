МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон нецензурно выразился, комментируя медленные темпы пенсионной реформы. Бывший французский посол раскрыл страшный секрет о "Северном потоке"

"Ах… (Макрон использовал нецензурное выражение, наиболее мягким вариантом перевода которого является слово "черт") я бы тоже хотел, чтобы она шла побыстрее!", — заявил он в ходе общения с французами на рынке в городе Доль на востоке страны.

Трансляция общения Макрона с гражданами была доступна на официальном сайте телеканала BFMTV.

В четверг утром французский лидер неожиданно появился на рынке города Доля, где пообщался с местными жителями. В неформальной обстановке его спросили о ходе непопулярной в стране пенсионной реформы, отметив что ее проведение занимает слишком много времени и требует слишком больших трат со стороны государства.