МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В Молдавию ехать никто не собирается, а страны такой больше и нет, прокомментировал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев введенный ранее запрет посещения Молдавии российским официальным лицам. Медведев оценил решение Байдена баллотироваться в президенты в 2024 году

"Загадочное существо по имени Речан (премьер Молдавии Дорин Речан) сообщило, что ни президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в его страну — Молдову. Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом… А во-вторых, и страны такой уже нет», — написал он в своем telegram-канале.

Медведев также заявил, что "местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины" и "с ними нет смысла ни о чем разговаривать".

"Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они — молдаване или румыны. P. S. При том, конечно, понимании, что всякие там речаны и санду будут уважать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики", — добавил он, указав фамилии политиков с маленькой буквы.

Ранее сообщалось, что молдавские власти составили список российских официальных лиц, которым запрещен въезд в республику.