Медведев о запрете официальным лицам России посещать Молдавию: страны такой уже нет
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В Молдавию ехать никто не собирается, а страны такой больше и нет, прокомментировал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев введенный ранее запрет посещения Молдавии российским официальным лицам.
"Загадочное существо по имени Речан (премьер Молдавии Дорин Речан) сообщило, что ни президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в его страну — Молдову. Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом… А во-вторых, и страны такой уже нет», — написал он в своем telegram-канале.
Медведев также заявил, что "местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины" и "с ними нет смысла ни о чем разговаривать".
"Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они — молдаване или румыны. P. S. При том, конечно, понимании, что всякие там речаны и санду будут уважать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики", — добавил он, указав фамилии политиков с маленькой буквы.
Ранее сообщалось, что молдавские власти составили список российских официальных лиц, которым запрещен въезд в республику.
https://1prime.ru/society/20230428/840491536.html