Сотрудники школы при посольстве России в Польше покинут здание до вечера
Власти Польши дали время до 19:00 сотрудникам школы при посольстве России покинуть здание
Читать 1prime.ru в
ВАРШАВА, 29 апр — ПРАЙМ. Сотрудники школы при российском посольстве должны будут покинуть здание до семи часов вечера по московскому времени, заявил РИА Новости советник-посланник дипмиссии Андрей Ордаш.
По словам дипломата, польские власти в данный момент описывают имущество школы. Сотрудникам дали времени до 19:00 по московскому времени, чтобы покинуть здание, добавил Ордаш.
Ранее корреспондент РИА новости сообщал, что представители мэрии Варшавы с полицией ворвались в здание школы при российском посольстве после отказа открыть дверь, заблокировав выходы, чтобы оттуда нельзя было вывезти имущество. По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, Москва запомнит день, когда " поляки ломали дверь русской школы при посольстве".
https://1prime.ru/society/20230429/840503257.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.