ВАРШАВА, 29 апр — ПРАЙМ. Сотрудники школы при российском посольстве должны будут покинуть здание до семи часов вечера по московскому времени, заявил РИА Новости советник-посланник дипмиссии Андрей Ордаш. Польша готова собрать деньги со всего мира и лопнуть назло России

По словам дипломата, польские власти в данный момент описывают имущество школы. Сотрудникам дали времени до 19:00 по московскому времени, чтобы покинуть здание, добавил Ордаш.

Ранее корреспондент РИА новости сообщал, что представители мэрии Варшавы с полицией ворвались в здание школы при российском посольстве после отказа открыть дверь, заблокировав выходы, чтобы оттуда нельзя было вывезти имущество. По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, Москва запомнит день, когда " поляки ломали дверь русской школы при посольстве".