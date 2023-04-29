МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Киевский режим и его основные фигуры необходимо полностью разгромить на фоне заявлений о "возвращении" Крыма, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев отреагировал на запрет посещать Молдавию

"Киевский пес продолжает заходиться лаем: 1. Дайте больше оружия, чтобы было меньше жертв. 2. Пойдем возвращать Крым. 3. Лучше поддержать Украину сейчас, чтобы не увеличивать риск третьей мировой…", — отметил политик в Telegram.

По его словам, ответом на такие призывы должны стать полный разгром и демилитаризация нацистского режима в Киеве, а также его ключевых фигур вне зависимости от времени и места нахождения, с помощью массового уничтожения военного состава и техники.

Медведев добавил, что подобная "истерия" необходима Киеву для консолидации нацистской элиты и войск, а также получения новой помощи от Запада.