МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Один беспилотник смог долететь до нефтебазы в Севастополе. Второй аппарат, как сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем телеграм-канале, удалось сбить. обломки найдены на берегу рядом с терминалом. Губернатор Севастополя заявил о ликвидации горения на нефтебазе

В субботу утром, 29 апреля, украинские беспилотники атаковали город Севастополь.

"После работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник. Второй БПЛА был поражён бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия", — пишет глава города.

Он добавил, что обломки беспилотника были обнаружены на берегу, около терминала.