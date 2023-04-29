Губернатор Развожаев: пожар на нефтебазе в Севастополе ликвидирован
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Специалисты ликвидировали пожар на нефтебазе в Севастополе, который разгорелся после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Атака беспилотников на город Севастополь произошла в субботу утром, 29 апреля.
"Начальник главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Анатольевич Рохлин только что доложил, что пожар полностью ликвидирован. На месте остаётся дежурный расчет", — сообщил губернатор.
Развозжаев поблагодарил огнеборцев за профессионализм при ликвидации огня.
https://1prime.ru/society/20230429/840504148.html
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