МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Специалисты ликвидировали пожар на нефтебазе в Севастополе, который разгорелся после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. До нефтебазы в Севастополе смог долететь только один беспилотник

Атака беспилотников на город Севастополь произошла в субботу утром, 29 апреля.

"Начальник главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Анатольевич Рохлин только что доложил, что пожар полностью ликвидирован. На месте остаётся дежурный расчет", — сообщил губернатор.

Развозжаев поблагодарил огнеборцев за профессионализм при ликвидации огня.