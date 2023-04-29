Медведев заявил, что смысла поддерживать дипотношения с Польшей нет
Медведев: Польша не должна существовать для России, пока там у власти русофобы
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Польша с русофобской властью и польскими наемниками на Украине не должна существовать для России, заявил замруководителя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.
Ранее в субботу власти Варшавы с помощью полиции ворвались в школу при российском посольстве. Сотрудникам дали время до семи часов вечера, чтобы покинуть здание. В МИД России заявили, что такие действия не останутся без жесткой реакции Москвы.
Медведев отметил в англоязычном аккаунте в Twitter, что поддерживать дипотношения с Польшей бессмысленно.
"Это государство не должно существовать для нас, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а Украина полна польских наемников, которые должны быть безжалостно истреблены, как вонючие крысы", — подчеркнул политик.
Медведев также продублировал пост на польском языке.
https://1prime.ru/society/20230429/840504219.html
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