МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Польша с русофобской властью и польскими наемниками на Украине не должна существовать для России, заявил замруководителя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. Сотрудники школы при посольстве России в Польше покинут здание до вечера

Ранее в субботу власти Варшавы с помощью полиции ворвались в школу при российском посольстве. Сотрудникам дали время до семи часов вечера, чтобы покинуть здание. В МИД России заявили, что такие действия не останутся без жесткой реакции Москвы.

Медведев отметил в англоязычном аккаунте в Twitter, что поддерживать дипотношения с Польшей бессмысленно.

"Это государство не должно существовать для нас, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а Украина полна польских наемников, которые должны быть безжалостно истреблены, как вонючие крысы", — подчеркнул политик.

Медведев также продублировал пост на польском языке.