Сотрудники российской школы в Варшаве покинули здание
Посольство в Варшаве: проживавшие на территории российской школы сотрудники покинули здание
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Сотрудники школы при российском посольстве в Варшаве покинули здание, заявил РИА Новости советник-посланник дипмиссии в Польше Андрей Ордаш.
"Проживавшие на территории школы учителя и другие сотрудники покинули здание с личными вещами", — сказал он.
По словам дипломата, 29 сотрудников и членов их семей под марш "Прощание славянки" и песню "Катюша" переехали на другой объект, принадлежащий России. Ордаш подчеркнул, что польские власти дали неделю, чтобы вывезти школьное имущество.
Он добавил, что российское посольство обеспечит продолжение учебного процесса.
https://1prime.ru/society/20230429/840504432.html
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