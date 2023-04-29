МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Сотрудники школы при российском посольстве в Варшаве покинули здание, заявил РИА Новости советник-посланник дипмиссии в Польше Андрей Ордаш. Медведев заявил, что смысла поддерживать дипотношения с Польшей нет

"Проживавшие на территории школы учителя и другие сотрудники покинули здание с личными вещами", — сказал он.

По словам дипломата, 29 сотрудников и членов их семей под марш "Прощание славянки" и песню "Катюша" переехали на другой объект, принадлежащий России. Ордаш подчеркнул, что польские власти дали неделю, чтобы вывезти школьное имущество.

Он добавил, что российское посольство обеспечит продолжение учебного процесса.