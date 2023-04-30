Володин анонсировал парламентскую конференцию "Россия - Латинская Америка" с 30 сентября
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проведение международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка" запланировано с 30 сентября по 2 октября, а также пригласил спикера парламента Кубы.
"С 30 сентября по 2 октября запланировано проведение большой международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка". Приглашаем вас возглавить делегацию от парламента Кубы и посетить Российскую Федерацию", — сказал Володин в субботу в ходе встречи со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета республики Эстебаном Ласо Эрнандесом.
Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным находится на Кубе с официальным визитом.
https://1prime.ru/society/20230430/840505022.html
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