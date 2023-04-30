МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проведение международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка" запланировано с 30 сентября по 2 октября, а также пригласил спикера парламента Кубы. В России ждут усиление процесса отказа от доллара в Латинской Америке

"С 30 сентября по 2 октября запланировано проведение большой международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка". Приглашаем вас возглавить делегацию от парламента Кубы и посетить Российскую Федерацию", — сказал Володин в субботу в ходе встречи со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета республики Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным находится на Кубе с официальным визитом.