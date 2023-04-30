МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Администрация Джо Байдена все больше концентрируется на потенциальном конфликте с Китаем, забывая об Украине, заявил журналист из США, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. Делегация из США прибыла в Киев

Свое мнение он изложил, комментируя статью в издании Politico об опасениях американской администрации относительно успешности весеннего контрнаступления ВСУ и последствиях его возможного провала.

Моррис заявил: "Зеленский — все. Мы (американцы — прим. ред.) начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание".

На смещение интересов США в сторону конфронтации с Поднебесной, по мнению Морриса, указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск — самые масштабные маневры, имитировавшие столкновения с Пекином.

Не без иронии обозреватель упомянул, что члены палаты представителей и эксперты провели своего рода карточную игру, имитирующую боевые действия в регионе Тайваня в рамках стратегического исследования.

В то же время телеведущий сообщил, что, согласно расчетам американских чиновников, конфликт с Китаем должен начаться в 2027 году.