Американский телеведущий заявил о потере интереса США к Украине
Американский ведущий Моррис: США теряют интерес к Украине, фокусируясь на Китае
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Администрация Джо Байдена все больше концентрируется на потенциальном конфликте с Китаем, забывая об Украине, заявил журналист из США, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
Свое мнение он изложил, комментируя статью в издании Politico об опасениях американской администрации относительно успешности весеннего контрнаступления ВСУ и последствиях его возможного провала.
Моррис заявил: "Зеленский — все. Мы (американцы — прим. ред.) начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание".
На смещение интересов США в сторону конфронтации с Поднебесной, по мнению Морриса, указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск — самые масштабные маневры, имитировавшие столкновения с Пекином.
Не без иронии обозреватель упомянул, что члены палаты представителей и эксперты провели своего рода карточную игру, имитирующую боевые действия в регионе Тайваня в рамках стратегического исследования.
В то же время телеведущий сообщил, что, согласно расчетам американских чиновников, конфликт с Китаем должен начаться в 2027 году.
https://1prime.ru/society/20230430/840505224.html
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