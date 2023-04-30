МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Нельзя недооценивать военную мощь России в украинском конфликте, предостерег в беседе с изданием Welt глава оборонного концерна ФРГ Hensoldt Томас Мюллер. Daily Express предупредила, что Россия способна "парализовать" Британию

Он подчеркнул, что "русским нужно время, чтобы добиться успеха в вооруженных конфликтах" и, как показывает история, нельзя недооценивать возможности России, ведь русские отличаются упорством и способны адаптироваться к возникающим трудностям, а кроме того, Российская Федерация располагает огромными ресурсами.

При этом Мюллер предположил, что по окончании конфликта между Украиной и Россией будет установлена "спокойная и без боевых действий" граница.