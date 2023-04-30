Глава оборонного концерна Германии оценил возможности России
Глава немецкого оборонного концерна Hensoldt Мюллер предостерег от недооценки мощи России
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Нельзя недооценивать военную мощь России в украинском конфликте, предостерег в беседе с изданием Welt глава оборонного концерна ФРГ Hensoldt Томас Мюллер.
Он подчеркнул, что "русским нужно время, чтобы добиться успеха в вооруженных конфликтах" и, как показывает история, нельзя недооценивать возможности России, ведь русские отличаются упорством и способны адаптироваться к возникающим трудностям, а кроме того, Российская Федерация располагает огромными ресурсами.
При этом Мюллер предположил, что по окончании конфликта между Украиной и Россией будет установлена "спокойная и без боевых действий" граница.
https://1prime.ru/society/20230430/840505502.html
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