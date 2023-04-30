Меркель рассказала, как пыталась предотвратить кризис на Украине
Экс-канцлер ФРГ Меркель рассказала, как пыталась предотвратить конфликт на Украине
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала в беседе с изданием Die Zeit о попытках предотвратить кризис на Украине.
Она заявила: "Я использовала все, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию". А тот факт, что ее дипломатические усилия не принесли желаемого результата, подчеркнула Меркель, еще не означает, что сама инициатива была бессмысленной.
Вместе с тем экс-канцлер назвала минский процесс "разумным шагом", нацеленным на урегулирование конфликта на востоке Украины после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. При этом она признала, что Минские соглашения не пользовались популярностью у властей Украины с самого начала.
Меркель не стала делать прогнозов относительно развития сложившейся к сегодняшнему дню ситуации, но отметила необходимость создания условия для продуктивных переговоров.
https://1prime.ru/society/20230430/840505659.html
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