МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала в беседе с изданием Die Zeit о попытках предотвратить кризис на Украине. Глава оборонного концерна Германии оценил возможности России

Она заявила: "Я использовала все, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию". А тот факт, что ее дипломатические усилия не принесли желаемого результата, подчеркнула Меркель, еще не означает, что сама инициатива была бессмысленной.

Вместе с тем экс-канцлер назвала минский процесс "разумным шагом", нацеленным на урегулирование конфликта на востоке Украины после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. При этом она признала, что Минские соглашения не пользовались популярностью у властей Украины с самого начала.

Меркель не стала делать прогнозов относительно развития сложившейся к сегодняшнему дню ситуации, но отметила необходимость создания условия для продуктивных переговоров.