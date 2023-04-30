МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Существует четыре причины, почему США наперекор здравому смыслу вступили в противостояние одновременно с Россией и Китаем, допустив стратегическую ошибку, пишет китайская "Хуаньцю шибао". Американский телеведущий заявил о потере интереса США к Украине

Первая причина, как утверждают авторы статьи, заключается в том, что в нынешней администрации США тесно переплелись стратегическая самонадеянность и тревога. По итогам "холодной войны" США победили очень сильного противника — СССР, в результате чего многие американские политические элиты стали слишком самоуверенными, полагая, что подавить одновременно и Пекин, и Москву не составит особого труда.

Вторая причина связана с политической группой, принимающей в Соединенных Штатах стратегические решения. В эту группу входят, как считают в "Хуаньцю шибао", Энтони Блинкен, Джейк Салливан и другие, как правило, относительно молодые чиновники, начавшие карьеру уже после окончания "холодной войны". Авторы подчеркивают, что эти чиновники не застали чрезвычайно сложную и острую геополитическую борьбу во время "холодной войны", в связи с чем, став политиками, демонстрируют поразительную самоуверенность. При этом, как утверждает издание, им не хватает стратегического опыта, и они никогда в жизни не сталкивалось со схватками не на жизнь, а на смерть или жестоким геополитическим противоборством.

Третью причину авторы видят в снижении "качества" политики США, что проявляется в высокой степени идеологизации и усилении борьбы между двумя внутренними партиями. В статье подчеркивается, что в результате их противоборства радикальные идеи одерживают верх, а умеренные и рациональные — часто подавляются.

И четвертой причиной "Хуаньцю шибао" считает то обстоятельство, что вышеупомянутая идеологическая тенденция в политике США становится все более серьезной, а настоящие знатоки России и Китая, по сути, выводятся за рамки дискуссий. Как отмечается в статье, эти знатоки или боятся говорить, или их никто не слушает. Все это привело к тому, что в США совершают серьезные стратегические ошибки, заключает издание.