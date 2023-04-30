Минтруду предложили обсудить перенос выходных с января на май
Вице-спикер Госдумы Даванков предложил Минтруду обсудить перенос выходных с января на май
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков предложил Минтруду изучить возможность переноса выходных с январских праздников на майские, рассказала РИА Новости пресс-служба партии "Новые люди".
Отмечается, что Даванков представил результаты опроса от экспертно-аналитического центра партии, согласно которому свыше 60 процентов россиян поддержали перенос выходных с января на май.
В этой связи вице-спикер предложил Минтруду организовать совместный круглый стол, а также направил главе ведомства Антону Котякову копию соответствующего законопроекта.
https://1prime.ru/society/20230430/840506704.html
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