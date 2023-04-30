МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков предложил Минтруду изучить возможность переноса выходных с январских праздников на майские, рассказала РИА Новости пресс-служба партии "Новые люди". Крымские власти рассказали о загрузке отелей региона на майские праздники

Отмечается, что Даванков представил результаты опроса от экспертно-аналитического центра партии, согласно которому свыше 60 процентов россиян поддержали перенос выходных с января на май.

В этой связи вице-спикер предложил Минтруду организовать совместный круглый стол, а также направил главе ведомства Антону Котякову копию соответствующего законопроекта.