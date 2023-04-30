МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни в одной из больниц Подмосковья, сообщил телеканал РЕН ТВ. Умер писатель Эдуард Багиров

Как стало известно СМИ, модельер был госпитализирован с желудочным кровотечением в одну из больниц Московской области. Он скончался в реанимационном отделении.

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в городе Иваново. Высшее образование он получил в Москве: в 1962 году он получил диплом Московского текстильного института (сейчас это Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина).

Через год, в 1963 году, Зайцев представил свою первую коллекцию спецодежды для работниц села. Еще через два года — в 1965 году — он начал работать художественным руководителем экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве. Позднее он ушел работать в небольшое ателье, из которого в 1982 году был создан Московский дом моды (сейчас — Дом Моды Slava Zaitsev).