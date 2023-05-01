МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. После утечки секретных данных Пентагона стало очевидно, что шпионы ЦРУ и АНБ теряют преимущество перед разведслужбами России и Китая, пишет агентство Bloomberg. Экс-советник ЦРУ назвал самого злейшего врага США

Отмечается, что в серии утечек секретных данных США, которые произошли за последний месяц, якобы виноваты российские и китайские шпионы, которые сегодня способны, даже не выходя за пределы комнаты, вербовать агентов или получать доступ к засекреченной информации.

Bloomberg констатирует: "Американское доминирование в информационно-технологической сфере находится под серьезной угрозой".

При этом в статье подчеркивается, что на текущий момент технологические гиганты США часто отказываются взаимодействовать с правительством и особенно с его разведывательными агентствами. Ранее правительственные чиновники систематически получали помощь от крупных корпораций, но сегодня, утверждаю авторы материала, патриотизм на Западе атрофировался и "разведывательные службы сталкиваются с серьезной проблемой — снижение общественного доверия".

Имидж западных разведслужб, как пишет агентство, тоже никуда не годится, поскольку эти службы сегодня все больше ассоциируются у людей с пытками, предательствами и убийствами.

"Это вызывает беспокойство, поскольку китайские и российские разведывательные сообщества и особенно специалисты кибервойн могут иметь доступ к некоторым более умным специалистам, чем западные", — заключает Bloomberg.