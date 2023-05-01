Папа римский Франциск сообщил о непубличной миссии Ватикана по Украине
Папа римский Франциск: Ватикан ведет работу в рамках непубличной мирной миссии по Украине
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Ватикан проводит собственную миссию по урегулированию украинского конфликта, заявил папа римский Франциск. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Сейчас есть миссия, но пока она не публична, когда будет обнародована, можно будет сказать", — цитирует папу римского агентство.
От более подробных комментариев по этому поводу понтифик воздержался. Но при этом он призвал поддерживать открытые каналы для диалога и совместной работы, подчеркнув, что это — единственный верный путь в кризисных ситуациях.
https://1prime.ru/society/20230501/840508872.html
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