МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Ватикан проводит собственную миссию по урегулированию украинского конфликта, заявил папа римский Франциск. Об этом сообщает агентство Reuters. Кабмин Украины запретил символы "Z" и "V" на транспортных номерах

"Сейчас есть миссия, но пока она не публична, когда будет обнародована, можно будет сказать", — цитирует папу римского агентство.

От более подробных комментариев по этому поводу понтифик воздержался. Но при этом он призвал поддерживать открытые каналы для диалога и совместной работы, подчеркнув, что это — единственный верный путь в кризисных ситуациях.