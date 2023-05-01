МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Необходимо провести открытую дискуссию по урегулированию конфликта на Украине, заявила в беседе с Die Welt экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Папа римский Франциск сообщил о непубличной миссии Ватикана по Украине

"В свое время я пыталась избежать такой ситуации (конфликта на Украине — прим. ред.) с помощью всех доступных мне средств. То, что это не удалось, не доказывает, что попытка была ошибкой", — заявила экс-канцлер.

В то же время она выступила в защиту политиков, призывающих к диалогу с Россией, и призвала взглянуть на сложившуюся ситуацию шире, чтобы создать условия для открытой дискуссии.

"Для меня важно — и я всегда пыталась этого добиться, — чтобы мы мыслили не слишком узко", — отметила Меркель.

По ее мнению, когда бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что рано или поздно нужно будет вести переговоры с Москвой, это не означает, что его нужно "сразу же освистать". При этом она выразила уверенность, что с такого рода заявлениями выступают не только те люди, которые во всем вторят Путину.