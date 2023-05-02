МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Западные союзники "сдали" Украину, отказавшись принять ее в Евросоюз и в НАТО, заявил на своем YouTube-канале бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. В Верховной раде отметили рост расходов сводного бюджета Украины

"Союзнички Украину "сдали" по полной программе. Уже в НАТО не берут, в ЕС не берут", — сказал Соскин.

При этом бывший советник спрогнозировал, что летом "все это закончится", поскольку у властей Украины "нет денег", чтобы платить пенсии.

"Надо 4-5 миллиардов в месяц. А где их взять?" — задался вопросом Соскин.