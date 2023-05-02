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Западные союзники "сдали" Украину, утверждает экс-советник Кучмы
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Западные союзники "сдали" Украину, отказавшись принять ее в Евросоюз и в НАТО, заявил на своем YouTube-канале бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин... ПРАЙМ, 02.05.2023
новости, общество , запад, евросоюз, нато, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Западные союзники "сдали" Украину, отказавшись принять ее в Евросоюз и в НАТО, заявил на своем YouTube-канале бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Союзнички Украину "сдали" по полной программе. Уже в НАТО не берут, в ЕС не берут", — сказал Соскин.
При этом бывший советник спрогнозировал, что летом "все это закончится", поскольку у властей Украины "нет денег", чтобы платить пенсии.
"Надо 4-5 миллиардов в месяц. А где их взять?" — задался вопросом Соскин.