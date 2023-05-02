Блинкен: США остаются в контакте с Россией по поводу заключенных, но диалог нерегулярен
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. США остаются в контакте с Россией по поводу обмена заключенными, но диалог носит нерегулярный характер, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox.
"Диалог нерегулярен. Мы были в контакте, мы остаемся в контакте через наше посольство. У нас есть канал, который согласовали некоторое время назад президент Байден и президент Путин. Мы продолжим этим заниматься", — сказал он.
США добиваются освобождения своих граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана, которые находятся под стражей в России по обвинению в шпионаже.
https://1prime.ru/society/20230502/840512540.html
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