МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Министерство обороны сообщило об эвакуации из Судана более 200 человек: сотрудников российской дипмиссии, представительств министерства обороны РФ, российских граждан, стран СНГ и ряда других государств. Посол сообщил об эвакуации россиян из "горячих точек" Хартума в Судане

"По решению президента Российской Федерации министерством обороны Российской Федерации из Республики Судан эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившиеся за содействием в их возвращении на родину", — говорится в сообщении.

Дополняется, что задействованы воздушные суда военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России: "четыре самолета Ил-76 эвакуируют из Судана в РФ более 200 человек", а также сопровождающих лиц и груз.