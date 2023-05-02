МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Тема спорта активно применяется русофобски настроенными странами в качестве инструмента для внедрения двойных стандартов в отношении России, но подавляющее большинство стран-членов Международного олимпийского комитета поддерживают возвращение России в мировой спорт, заявили РИА Новости в МИД России. Более 200 олимпийских комитетов приветствовали рекомендации МОК по России

"Подавляющее большинство стран-членов международного олимпийского движения поддерживают возвращение нашей страны в мировой спорт и не идут на поводу у группы русофобски настроенных государств, готовых на все, вплоть до шантажа в виде бойкотов спортивных соревнований, в результате которых пострадают как атлеты, так и зрители", — сказали в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что в ряде структур стало нормой обслуживание международными секретариатами и рабочими органами неоколониальных интересов узкой группы западных государств.

"Тема спорта также не исключение — она активно применяется в качестве инструмента для внедрения двойных стандартов в отношении нашей страны", — добавили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ считает необходимым продолжать активно взаимодействовать с международными спортивными федерациями, которые, согласно рекомендациям МОК, принимают решения по допуску наших спортсменов к участию в соревнованиях.

"Как мы видим, это приносит свои плоды, ряд таких федераций уже выразили поддержку возвращению отечественных спортсменов в мировой спорт", — указали в МИД России.

При этом там подчеркнули, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам по борьбе с допингом.

"Со своей стороны хотели бы выразить надежду на непредвзятое и неполитизированное отношение со стороны ВАДА в деле полноценного восстановления прав РУСАДА", — заключили в ведомстве.

Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в качестве защитных мер. Год спустя, 25 января 2023-го, исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. Кроме того, 10 марта портал Inside the Games сообщил, что Международная федерация фехтования (FIE) на внеочередном конгрессе приняла решение допустить россиян до международных соревнований, а 29 апреля Международная федерация дзюдо (IJF) допустила спортсменов из РФ и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.

Международная теннисная федерация исключила сборные России и Белоруссии из командных соревнований, но допустила спортсменов из этих стран до индивидуальных турниров в нейтральном статусе. Также поступили Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация.

Не стала вводить каких-либо запретов на участие россиян и белорусов заокеанская Национальная хоккейная лига. Не были отстранены представители России и Белоруссии от международных турниров по самбо, а Международная ассоциация бокса провела 15-26 марта 2023 года чемпионат мира среди женщин, где спортсменки из России и Белоруссии выступали под своими флагами.