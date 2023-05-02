МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Празднование Дня молодежи перенесли на последнюю субботу июня, следует из распоряжения президента России Владимира Путина. Путин предложил подумать над названием движения детей и молодежи

"Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня", — сказано в размещенном на сайте правовой информации документе.

С 1993 года праздник отмечали 27 июня.