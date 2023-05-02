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Путин перенес День молодежи на последнюю субботу июня
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Празднование Дня молодежи перенесли на последнюю субботу июня, следует из распоряжения президента России Владимира Путина. "Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня", —... ПРАЙМ, 02.05.2023
общество , новости, россия, владимир путин, день молодежи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Празднование Дня молодежи перенесли на последнюю субботу июня, следует из распоряжения президента России Владимира Путина.
"Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня", — сказано в размещенном на сайте правовой информации документе.
С 1993 года праздник отмечали 27 июня.