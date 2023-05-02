В Польше обвинили пол-Европы в желании наладить отношения с Россией
Вице-премьер Польши обвинил оппозицию и пол-Европы в желании наладить отношения с Россией
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ВАРШАВА, 2 мая — ПРАЙМ. Польская оппозиция и половина европейцев хотят разрешить ситуацию на Украине и наладить отношения с Россией, заявил вице-премьер страны Петр Глиньский.
Замглавы польского правительства отметил, что у его политических конкурентов нет другого пути, кроме как стать "заложниками групп", заинтересованных в восстановлении отношений с Россией и завершения украинского кризиса.
"Половина Европы такая и ждет. Зачем Туск (бывший глава Евросовета, экс-премьер Польши и нынешний лидер польской оппозиции Дональд Туск) вернулся в Польшу? Именно для того, чтобы спасти этот немецко-российский проект (газопровод "Северный поток" — ред.)", — добавил Глиньский.
https://1prime.ru/society/20230502/840516752.html
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