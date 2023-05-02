МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. После создания ордена в честь националиста Степана Бандеры стоит учредить и другие госнаграды в честь нацистов, прокомментировал идею жителей Украины зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев призвал полностью разгромить киевский режим

Ранее сообщалось, что на портале офиса Владимира Зеленского появилась петиция с соответствующим предложением.

"А чего мелочиться? Если прославлять, то всех европейских нацистов скопом. Это же теперь основная европейская идеология…", — отметил Медведев в Telegram.

По его словам, можно также создать награды в честь Гитлера, Муссолини, Франциско Франко, "Евгена Коновальца", Романа Шухевича и других.

"А может, пора и орден Володимира Зеленьского учредить? Мало ли что. Так, на всякий случай", — заключил политик с иронией.

Степан Бандера — бывший лидер "Организации украинских националистов"*, один из ключевых инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

* Запрещенные в России экстремистские организации