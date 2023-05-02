МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Брянской области, причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщает РЖД. ЕК ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти странах Европы

"Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет. На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда", — говорится в сообщении.

В настоящее время движение на указанном участке приостановлено. Для координации работы по ликвидации последствий схода в РЖД создан оперативный штаб.