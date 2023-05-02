В Брянской области сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда
В Брянской области сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда из-за вмешательства
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Брянской области, причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщает РЖД.
"Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет. На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда", — говорится в сообщении.
В настоящее время движение на указанном участке приостановлено. Для координации работы по ликвидации последствий схода в РЖД создан оперативный штаб.
https://1prime.ru/society/20230502/840521106.html
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