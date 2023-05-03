МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Больше трети офисных сотрудников готовы уйти работать на завод из-за зарплаты, при этом оптимальной суммой заработка для смены профессии большинство россиян считает 150-200 тысяч рублей, следует из данных сервиса "Зарплата.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости. Россияне стали меньше интересоваться курсами по созданию контента

"34% работников, занятых интеллектуальным трудом, готовы перейти в рабочие профессии в случае непредвиденных ситуаций (увольнения, сокращения, экономического кризиса)", — говорится в исследовании. Сервис опросил 2235 россиян в возрасте 25-55 лет во всех регионах России.

Отмечается, что еще 15% безоговорочно могут перейти на рабочие специальности и столько же категорически не готовы к такой карьере. Также 23% россиян считают, что могут потенциально освоить такую профессию, но при гарантированном трудоустройстве, остальные респонденты затруднились с ответом.

При этом наиболее привлекательными рабочими профессиями были названы кондитер или пекарь, повар, швея, строитель, водитель, сварщик. Наименее же популярными оказались монтажник, столяр, механик и каменщик.

"Большинству россиян (42%) хватит 150 000-200 000 рублей в месяц, чтобы однозначно согласиться сменить свою профессию на рабочую; 39% согласны перейти за более скромную сумму в 100 000-150 000 рублей; 200 000-300 000 рублей мотивируют к перемене специфики деятельности 11% респондентов, а 8% согласятся на физический труд лишь за 300 000 и более", — добавляется в исследовании.

Однако, кроме заработной платы, сменить работу россиян также мотивирует возможность занять более стабильное положение на случай экономического кризиса, заниматься тем, что в данный момент является хобби, а также желание помочь стране своим трудом.