WT: вместо развития ослабевшей НАТО Соединенным Штатам нужно искать региональных союзов
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Большинство стран-участниц НАТО не способны защитить даже себя, не говоря уже о других странах, при этом ряд стран, особенно Франция и Германия, не в состоянии выполнять свои взаимные обязательства по обороне в соответствии с Договором о НАТО, пишет The Washington Times.
Как отмечает издание, важность страны для альянса должно оцениваться по тому, чем она может помочь в возможных сражениях, но сегодня даже британские ВС, по словам главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, "опустошены" и недостаточно финансируются.
Издание называет Японию, Австралию и Израиль вероятными будущими кандидатами на вступление в НАТО и при этом задается риторическим вопросом, зачем этим — или любым другим — государствам желать присоединиться к альянсу, не способному встать на их защиту?
Поэтому вместо того, чтобы пытаться превращать и без того слабую НАТО в глобальный военный союз, Соединенным Штатам, как считают авторы статьи, следует искать региональных союзов с государствами, готовыми себя защищать.
В пример приводится соглашение AUKUS, которое "может быть превращено в тихоокеанский эквивалент НАТО".
В статье утверждается, что у Японии и Австралии есть намерения и возможности для самозащиты, которых нет почти ни у одной участницы НАТО. Более того, авторы предполагают, что, "возможно, к этой инициативе может присоединиться и Индия".
Региональные союзы, начинающиеся с тихоокеанских союзников США, — лучший способ противостоять ожидаемым угрозам, заключают авторы.
https://1prime.ru/society/20230503/840522542.html