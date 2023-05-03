МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Большинство стран-участниц НАТО не способны защитить даже себя, не говоря уже о других странах, при этом ряд стран, особенно Франция и Германия, не в состоянии выполнять свои взаимные обязательства по обороне в соответствии с Договором о НАТО, пишет The Washington Times. Россия сражается с НАТО, заявил Медведев

Как отмечает издание, важность страны для альянса должно оцениваться по тому, чем она может помочь в возможных сражениях, но сегодня даже британские ВС, по словам главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, "опустошены" и недостаточно финансируются.

Издание называет Японию, Австралию и Израиль вероятными будущими кандидатами на вступление в НАТО и при этом задается риторическим вопросом, зачем этим — или любым другим — государствам желать присоединиться к альянсу, не способному встать на их защиту?

Поэтому вместо того, чтобы пытаться превращать и без того слабую НАТО в глобальный военный союз, Соединенным Штатам, как считают авторы статьи, следует искать региональных союзов с государствами, готовыми себя защищать.

В пример приводится соглашение AUKUS, которое "может быть превращено в тихоокеанский эквивалент НАТО".

В статье утверждается, что у Японии и Австралии есть намерения и возможности для самозащиты, которых нет почти ни у одной участницы НАТО. Более того, авторы предполагают, что, "возможно, к этой инициативе может присоединиться и Индия".

Региональные союзы, начинающиеся с тихоокеанских союзников США, — лучший способ противостоять ожидаемым угрозам, заключают авторы.