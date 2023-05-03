МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В Москве со среды ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет на запуск не попали беспилотники, используемые по решению органов госвласти, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. В Microsoft предупредили об опасности искусственного интеллекта

"Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти", — сообщил Собянин.

Он отметил, что решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

"Напоминаю, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность", — добавил мэр. —0-