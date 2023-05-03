В Москве ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов
Собянин: в Москве со среды ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В Москве со среды ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет на запуск не попали беспилотники, используемые по решению органов госвласти, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти", — сообщил Собянин.
Он отметил, что решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.
"Напоминаю, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность", — добавил мэр. —0-
https://1prime.ru/society/20230503/840526783.html
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