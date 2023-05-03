МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) в Евросоюзе испытывают трудности, связанные с набором персонала для работы на заводах, сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники в отрасли. Стратегический резерв нефти в США остается на минимуме с 1983 года

Представители ВПК прокомментировали ситуацию на фоне решения Еврокомиссии, которая в среду представила план по производству в течение года миллиона снарядов для помощи Украине.

"Мы испытываем трудности с наймом персонала", — сообщили изданию два европейских промышленника.

По их словам, наиболее дефицитные позиции на предприятиях ВПК — это инженеры и работники ручного труда. В условиях дефицита кадров заводы не смогут наращивать объемы производства, заявили собеседники издания. Согласно их оценке, решению кадровой проблемы могли бы помочь долгосрочная линейка заказов и инвестиций, которая позволит предлагать сотрудникам продолжительные контракты.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".