МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что после сегодняшнего теракта с БПЛА не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Владимира Зеленского. Новак заявил, что ОПЕК+ изучает вопрос снижения мировых цен на нефть

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было.

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики", — написал Медведев в своём телеграм-канале.

По его словам, Зеленский "не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции".

"Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница", — добавил зампред Совбеза.