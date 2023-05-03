Медведев: после теракта с БПЛА не осталось вариантов, кроме устранения Зеленского
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что после сегодняшнего теракта с БПЛА не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Владимира Зеленского.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было.
"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики", — написал Медведев в своём телеграм-канале.
По его словам, Зеленский "не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции".
"Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница", — добавил зампред Совбеза.
https://1prime.ru/society/20230503/840529315.html
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