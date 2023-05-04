МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Спрос на электросамокаты в крупных городах России с началом сезона вырос по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза, более всего интерес повысился в Туле, Кисловодске и Казани, сообщили РИА Новости в "Мегафоне". Глава СПЧ призвал провести краш-тесты электросамокатов

"Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним: с началом сезона проката спрос на аренду вырос в крупных городах по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. К таким выводам пришли специалисты "Мегафона", проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самое активное распространение сервисы кикшеринга демонстрируют в Центральном федеральном округе, здесь их аудитория увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Далее в топе Северо-Западный и Приволжский округа, где количество пользователей увеличилось вдвое.

"Среди городов наибольшую динамику показали Тула, где спрос увеличился в 11 раз, Кисловодск – в 10 раз и Казань – в 9 раз. Жители Сибирского федерального округа не спешат начинать сезон – здесь наблюдается снижение на 16% по сравнению с прошлым годом", — добавили в "Мегафоне".

В компании также добавили, что самые активные пользователи сервисов аренды средств индивидуальной мобильности живут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. "В основном это люди в возрасте от 25 до 35 лет, их доля от общего количества пользователей электросамокатов составляет 47%. При этом за прошедший год значительно – на 84% — выросло количество пользователей в возрастной группе старше 50 лет", — подытожили в компании.