МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Коллаж с индуистской богиней Кали, который опубликовало украинское Минобороны, разозлил население Индии, пишет автор портала infoBRICS Ахмед Адель. СМИ: Украина нанесла удар Польше с еще одной стороны

Он отметил, что публикация только навредила и без того шатким отношениям Киева и Нью-Дели.

"Более миллиарда индусов по всему миру были глубоко возмущены после того, как Министерство обороны Украины опубликовало фотографию, оскорбляющую индуистскую богиню Кали. <…> Учитывая, что репутация Украины в Индии уже запятнана, последний инцидент только усилил враждебное отношение к стране", — заявил Адель.

Кроме того, Киев активно пытается настраивает Нью-Дели против Москвы из-за того, что Индия отказывается давить на Россию в экономическом плане. Но на фоне этого Украина проявляет полное неуважение к одной из самых почитаемых фигур в индуизме, напомнил автор статьи.

В начале недели Минобороны Украины опубликовало два фото: на первом изображен столб дыма после атаки нефтебазы в Севастопольской бухте, а на втором — карикатура на богиню смерти Кали в образе актрисы Мерилин Монро из фильма "Зуд седьмого года". Позднее ведомство удалило снимки.