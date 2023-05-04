АНКАРА, 4 мая — ПРАЙМ. Член российской делегации подвергся нападению со стороны украинской делегации в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в делегации. Цены на нефть растут после трехдневного падения

"Инцидент произошел в кулуарах. Напали на члена делегации", — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что пострадавшему оказывается медицинская помощь, посольство РФ в Анкаре ведет разбирательство.