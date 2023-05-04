Украинская делегация напала на члена российской делегации на саммите
Украинская делегация напала на члена российской делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре
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АНКАРА, 4 мая — ПРАЙМ. Член российской делегации подвергся нападению со стороны украинской делегации в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в делегации.
"Инцидент произошел в кулуарах. Напали на члена делегации", — сказал собеседник агентства.
Сообщается, что пострадавшему оказывается медицинская помощь, посольство РФ в Анкаре ведет разбирательство.
https://1prime.ru/society/20230504/840536112.html
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