БУДАПЕШТ, 5 мая — ПРАЙМ. Ситуация, при которой Россию победят и она с этим смирится возможна лишь в сказке заявил в эфире радио Kossuth премьер Венгрии Виктор Орбан и добавил, что в конфликте на Украине не будет победителей, а только проигравшие. Венгерские фермеры не получат компенсацию от Еврокомиссии, заявил Орбан

"У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу. Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает, в реальности нет", — пояснил он.

Орбан подчеркнул, что уже в начале конфликта Венгрия считала, что едва ли в нем будут победители.

"Проигравшие будут, а победителей нет", — сказал он.

Премьер добавил, что с одной стороны НАТО дает Украине деньги и оружие, "и только от Запада и Америки зависит, сколько денег и как долго они готовы тратить". "И очень трудно победить современные западные системы вооружения и почти неограниченные финансы из бюджета США", — заявил он. С другой стороны, в России гораздо больше население, крупнее армия, шире традиции оружейного производства, а также самый большой в мире ядерный арсенал, добавил Орбан.