МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Мошенники в канун длинных майских праздников стали активнее предлагать купить "горящие" туры и авиабилеты или забронировать гостиницы, для своих схем злоумышленники используют фишинговые ресурсы, сообщила пресс-служба ВТБ. В Крыму упростили логистику для туристов

"В канун длинных майских праздников ВТБ зафиксировал увеличение активности мошенников с использованием фишинговых ресурсов. Размещая рекламу в соцмедиа, злоумышленники предлагают купить "горящие" туры и авиабилеты или забронировать гостиницы. Однако вместо оформленного путешествия клиенты оказываются жертвами лже-турагентов", — говорится в сообщении.

Для приманки клиентов злоумышленники размещают в интернете рекламный баннер с предложением организовать майский отдых по сниженным ценам, пояснили в банке. Далее пользователя призывают перейти на страницу с описанием услуг и их последующей оплатой.

"На самом деле, будущий путешественник находится на фишинговом ресурсе, где вводит свои персональные данные, логин или пароль из смс, которые позволяют мошенникам получить доступ к его аккаунтам и банковским счетам", — отметили в ВТБ.

С января по апрель ВТБ выявил и направил на блокировку порядка 4,5 тысячи различных фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях или каналах, мимикрирующих в том числе под бренд банка и иные организации. Это в 1,5 раза больше, чем за четыре месяца прошлого года, рассказал начальник отдела качества и безопасности департамента цифрового бизнеса ВТБ Дмитрий Романов.