МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Средний чек на покупку удобрений в России по сравнению с прошлым годом вырос на 20%, составив по итогам апреля 270 рублей, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Дачникам объяснили, что запрещено сжигать на участке

"Средний чек по удобрениям для растений в целом составил 270 рублей, что на 20% выше, чем год назад. Число покупок при этом выросло на 17%", — привели данные аналитики за апрель текущего года в сравнении с прошлым.

Также аналитики привели статистику по динамике средних чеков на отдельные разновидности удобрений. Самый сильный рост этого показателя зафиксирован по перегною и навозу в мешках — на 20%, до 340 рублей. По минеральным удобрениям он оказался на 19% выше (163 рубля), а по гумусу — на 11% выше, чем год назад (146 рублей).

Эксперты компании отмечают, что этой весной фиксируется более основательный подход россиян к садово-огородным заботам. Похожая картина, по их данным, была и в прошлом году, как одна из особенностей сберегательной модели потребительского поведения в стране.

"В апреле высокий интерес к дачно-огородным категориям подогрела также хорошая погода. Вместе с посадочными работами, многие открывали сезон пикников и субботников раньше, чем обычно. Тому способствовали высокая сезонная маркетинговая активность профильных магазинов, а также стремление дачников успеть больший объем работ за выходные", — рассуждают аналитики.

Отличительной особенностью спроса текущей весной является высокая офлайн-активность покупателей, что отразилось в повышенном спросе на удобрения и грунт, добавляют в "Чек Индексе".