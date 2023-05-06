Автомобиль Прилепина взорвали на трассе в Борском районе Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая — ПРАЙМ. Автомобиль сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина был взорван на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, Прилепин получил ранения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Взрыв произошел на трассе в Борском районе, на место трагедии едут сотрудники экстренных служб, полиции, СК", — сказал он.
Затем МВД официально подтвердило факт подрыва машины.
"По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле писатель Захар Прилепин получил ранения. Предварительно, других пострадавших нет. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказано в сообщении ведомства.
Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что Прилепин получил переломы и сотрясение мозга.
Источник в экстренных службах Нижегородской области пояснил РИА Новости, что подрыв произошел "в довольно глухом месте".
"Место, где произошел взрыв, находится в довольно глухом месте, куда не так просто добраться. Около 80 километров от Бора (город под Нижним Новгородов — ред). Это недалеко от реки Керженец", — заявил собеседник агентства.
Пресс-служба Прилепина сообщила РИА Новости о его состоянии, а также о том, что причины происшествия на данный момент не установлены.
"Что именно произошло на данный момент не установлено. Захар Прилепин в порядке", — сообщили в пресс-службе.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что с Прилепиным все в порядке.
"По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке", — написал он в своем Telegram-канале.
Позднее глава региона добавил, что угрозы для здоровья Прилепина нет.
"У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь", — также написал он.
Согласно поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, на место происшествия выехали следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства, по факту подрыва возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.
"По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей, главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело", — сказано в Telegram-канале ведомства.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России направлены в Нижегородскую область для помощи в раскрытии преступления.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что пока неизвестно, кто виноват в подрыве машины, надо ждать информацию от правоохранительных органов.
"Это неизвестно еще, будем ждать от правоохранительных органов информацию", — ответил он на вопрос, было ли это покушение на Прилепина со стороны украинских боевиков.
https://1prime.ru/society/20230506/840545185.html