НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая — ПРАЙМ. Автомобиль сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина был взорван на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, Прилепин получил ранения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Медведев прокомментировал теракт с БПЛА у Кремля

"Взрыв произошел на трассе в Борском районе, на место трагедии едут сотрудники экстренных служб, полиции, СК", — сказал он.

Затем МВД официально подтвердило факт подрыва машины.

"По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле писатель Захар Прилепин получил ранения. Предварительно, других пострадавших нет. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказано в сообщении ведомства.

Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что Прилепин получил переломы и сотрясение мозга.

Источник в экстренных службах Нижегородской области пояснил РИА Новости, что подрыв произошел "в довольно глухом месте". СМИ: Украина испортила отношения с еще одной страной антироссийским выпадом

"Место, где произошел взрыв, находится в довольно глухом месте, куда не так просто добраться. Около 80 километров от Бора (город под Нижним Новгородов — ред). Это недалеко от реки Керженец", — заявил собеседник агентства.

Пресс-служба Прилепина сообщила РИА Новости о его состоянии, а также о том, что причины происшествия на данный момент не установлены.

"Что именно произошло на данный момент не установлено. Захар Прилепин в порядке", — сообщили в пресс-службе.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что с Прилепиным все в порядке.

"По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке", — написал он в своем Telegram-канале.

Позднее глава региона добавил, что угрозы для здоровья Прилепина нет.

"У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь", — также написал он.

Согласно поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, на место происшествия выехали следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства, по факту подрыва возбуждено уголовное дело, сообщили в СК. WSJ: производители оружия для Украины столкнулись с неожиданной проблемой

"По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей, главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело", — сказано в Telegram-канале ведомства.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России направлены в Нижегородскую область для помощи в раскрытии преступления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что пока неизвестно, кто виноват в подрыве машины, надо ждать информацию от правоохранительных органов.

"Это неизвестно еще, будем ждать от правоохранительных органов информацию", — ответил он на вопрос, было ли это покушение на Прилепина со стороны украинских боевиков.