МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина, назвав его подлым нападением, совершенное нацистскими экстремистами. В Нижегородской области задержали подозреваемого в подрыве машины Прилепина

он считает, что враг пытается запугать и выбирает целью своих атак настоящих патриотов. Это преступление не оставят безнаказанным, добавил председатель "Единой России".

Помощник Медведева Олег Осипов добавил, что зампред Совбеза направил пострадавшему Прилепину телеграмму.

"С огромным возмущением узнал о подлом нападении на Вас и Ваших близких, которое было совершено нацистскими экстремистами. Хотел бы выразить Вам от имени партии "Единая Россия" и от себя лично искреннюю поддержку в этот тяжелый момент. Мои глубокие соболезнования семье Вашего коллеги, который стал жертвой этого циничного преступления", — говорится в телеграмме.

Страна имеет дело с трусливым врагом, который стремится запугать. Для этого он выбирает своей целью настоящих патриотов России, отметил Медведев.

"Тех, кто все свои силы отдает служению Отечеству, делает все, чтобы приблизить победу над украинским неонацизмом. Эти преступления не останутся безнаказанными", — особо отметил в телеграмме политик.

Такие преступления не имеют срока давности, добавил он.

"Лица, их совершившие, а также их идейные спонсоры не смогут избежать кары", — отмечается в сообщении.