МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Британского короля Карла III официально короновали в Вестминстерском аббатстве. Трансляцию мероприятия вел телеканал Sky News. Британский фунт достиг 11-месячного максимума против доллара

Корону святого Эдуарда на голову монарха возложил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. После этого в Лондоне прогремел оружейный салют. Перед возложением короны Карлу III вручили несколько королевских регалий, в частности державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена.

Мероприятие проходит в Лондоне на фоне протестов антимонархистов. В столице королевства уже задержали несколько десятков человек, включая активистов движений Republic и Just Stop Oil.Антимонархическое движение Republic планировало провести протесты в день коронации с участием 1,6 тысячи активистов. По сообщению газеты Guardian, около двух тысяч протестующих против британской монархии собрались на Трафальгарской площади.