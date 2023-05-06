При подрыве автомобиля Прилепина погиб его соратник
При подрыве автомобиля Прилепина погиб его соратник, сотрудник Росгвардии Шубин
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Подрыв машины сопредседателя "Справедливой России — За правду" Захара Прилепина повлек гибель его соратника, сотрудника батальона "Оплот" Росгвардии Александра Шубина, сообщила пресс-служба Прилепина.
"В его машине произошел взрыв, в результате которого погиб соратник Захара Прилепина, также сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, позывной "Злой", — сообщила пресс-служба.
Отмечается, что Шубин родился в 1996 году в Луганске, в 2014 году, не окончив учебу, пошел в ополчение.
https://1prime.ru/society/20230506/840546098.html
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