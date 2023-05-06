МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Подрыв машины сопредседателя "Справедливой России — За правду" Захара Прилепина повлек гибель его соратника, сотрудника батальона "Оплот" Росгвардии Александра Шубина, сообщила пресс-служба Прилепина. В Нижегородской области задержали подозреваемого в подрыве машины Прилепина

"В его машине произошел взрыв, в результате которого погиб соратник Захара Прилепина, также сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, позывной "Злой", — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что Шубин родился в 1996 году в Луганске, в 2014 году, не окончив учебу, пошел в ополчение.