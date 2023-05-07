МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Террористы должны помнить, что с приговоренными к пожизненному заключению могут произойти несчастные случаи, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев прокомментировал теракт с БПЛА у Кремля

В субботу автомобиль сопредседателя "Справедливой России — За правду" Захара Прилепина взорвался в Нижегородской области, водитель погиб, политик получил ранения. Полиция задержала причастного к подрыву Александра Пермякова, который признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Медведев в публикации в Telegram выразил признательность работникам правоохранительных органов за задержание преступников. Он подчеркнул, что совершившикх теракт приговорят к "длительному сроку".

Зампред российского Совбеза напомнил, что пожизненное заключение может прерваться после несчастного случая "в связи со смертью" приговоренного.

"И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств", — заключил Медведев.