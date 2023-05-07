2023-05-07T13:41:03+03:00
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Берлускони вынес Европе приговор
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С Европейским союзом практически не считаются, заявил в видеообращении из клиники "Сан-Раффаэле" экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Политик отметил, что если, например... ПРАЙМ, 07.05.2023
общество , новости, ес, политика, сильвио берлускони
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. С Европейским союзом практически не считаются, заявил в видеообращении из клиники "Сан-Раффаэле" экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
Политик отметил, что если, например Китай, решит напасть на европейское государство, то ЕС "совершенно не знал бы, как с этим бороться".
"Лучшее, что мы могли бы сделать, это пойти в школу, чтобы изучать китайский язык", — подчеркнул он.
По словам Берлускони, ЕС нуждается в формировании общей военной политики, обеспечения сотрудничества национальных армий и создания общей группы быстрого реагирования.
Газета Corriere della Sera писала, что оказание помощи Украине становится проблемой для итальянской нацбезопасности.