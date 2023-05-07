МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. С Европейским союзом практически не считаются, заявил в видеообращении из клиники "Сан-Раффаэле" экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Боррель раскрыл неожиданную правду об Украине и Европе

Политик отметил, что если, например Китай, решит напасть на европейское государство, то ЕС "совершенно не знал бы, как с этим бороться".

"Лучшее, что мы могли бы сделать, это пойти в школу, чтобы изучать китайский язык", — подчеркнул он.

По словам Берлускони, ЕС нуждается в формировании общей военной политики, обеспечения сотрудничества национальных армий и создания общей группы быстрого реагирования.

Газета Corriere della Sera писала, что оказание помощи Украине становится проблемой для итальянской нацбезопасности.