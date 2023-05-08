МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Собирать пробы ДНК в России теперь будут у всех осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также у подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, соответствующие положения закона вступили в силу в понедельник. СПЧ выступил за создание банка данных ДНК участников спецоперации

До этого анализ ДНК брали только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности.

Теперь же, согласно тексту документа, собирать пробы ДНК (в тексте: геномная информация — биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты) предполагается у всех осужденных, обвиняемых и подозреваемых.

При этом геномную информацию можно будет уничтожить в случае права на реабилитацию.