В России вступил в силу закон, меняющий правила сбора проб ДНК
По новому закону, в России будут собирать пробы ДНК у всех обвиняемых и подозреваемых
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Собирать пробы ДНК в России теперь будут у всех осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также у подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, соответствующие положения закона вступили в силу в понедельник.
До этого анализ ДНК брали только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности.
Теперь же, согласно тексту документа, собирать пробы ДНК (в тексте: геномная информация — биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты) предполагается у всех осужденных, обвиняемых и подозреваемых.
При этом геномную информацию можно будет уничтожить в случае права на реабилитацию.
https://1prime.ru/society/20230508/840548386.html
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