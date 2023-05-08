Киссинджер дал прогноз по срокам начала переговоров России и Украины
Киссинджер предсказал, что Россия и Украина начнут переговоры к концу года благодаря Китаю
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Россия и Украина могут начать мирные переговоры к концу 2023 года, — такой прогноз в беседе с CBS Sunday Morning дал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
В частности, он заявил каналу: "Теперь, когда Китай выступил с мирной инициативой, все встанет на свои места", — и добавил, что говорить о начале переговоров, по его мнению, начнут уже к концу 2023 года.
https://1prime.ru/society/20230508/840548425.html
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