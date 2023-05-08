МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Россия и Украина могут начать мирные переговоры к концу 2023 года, — такой прогноз в беседе с CBS Sunday Morning дал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Индия и Россия приостановили переговоры о торговле в рупиях, сообщили СМИ

В частности, он заявил каналу: "Теперь, когда Китай выступил с мирной инициативой, все встанет на свои места", — и добавил, что говорить о начале переговоров, по его мнению, начнут уже

к концу 2023 года.