МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Писатель Захар Прилепин рассказал в своем Telegram-канале о произошедшем взрыве и своем состоянии в первые минуты после теракта. Медведев прокомментировал подрыв машины Прилепина

По его словам, во время взрыва он находилсяза рулем, а его соратник Александр Шубин — в пассажирском кресле, под которым и произошел взрыв.

"Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу, — пишет Прилепин. — Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то".

Вместе с тем писатель упрекнул представителей СМИ, написавших, что он не отдавал себе отчета в происходящем.

Прилепин отметил: "Я их (журналистов — прим. ред.) там не видел. На самом деле я попросил принести мне телефон из машины и тут же отдал все распоряжения, потому что все было понятно, едва я очнулся. Потом соседка сделала мне обезболивающий".

Также он рассказал, что Нижегородский губернатор Глеб Никитин прислал вертолет, который долетел до больницы за 16 минут. Если бы пришлось ехать на машине, подчеркнул писатель, дорога бы заняла три часа, рассказал писатель. В больнице Прилепину сообщили, что террористы на его пути заложили две мины, но исполнитель нападения привел в действие только одну из них.

"Если бы взорвал вторую, погибли бы все", — предположил писатель и подтвердил ранее распространенную информацию, что за пять минут до взрыва он высадил свою дочь из автомобиля.