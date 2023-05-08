МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп не станет давать показания в рамках дела писательницы и журналистки Джин Кэрролл, обвинившей экс-главу государства в попытке изнасилования, сообщает телеканал CNN. Участие Байдена в перевыборах закончится плохо, заявил Трамп

"Бывший президент Дональд Трамп не будет давать показания в гражданской судебной тяжбе с Джин Кэрролл", — говорится в публикации.

Отмечается, что окружной судья Манхэттена в Нью-Йорке дал адвокатам бывшего президента время до 17:00 воскресенья по местному времени (00:00 8 мая мск) для возможности изменить стратегию защиты, однако этого не было сделано.

Слушания по иску Кэрролл против Трампа начались в конце апреля на фоне предвыборной кампании Трампа, который собирается баллотироваться на свой второй президентский срок в 2024 году. Ранее СМИ сообщали, что Трамп заявлял, что иски против него являются политической аферой.

Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Сам Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, и заверил, что не встречал Кэрролл, предположив, что с помощью нападок на президента она пыталась продать свою новую книгу. В ответ Кэрролл подала в суд на Трампа за нанесенный своей репутации ущерб. Трамп в декабре 2020 года подал прошение о приостановке дела, однако в сентябре 2021 года судья в Нью-Йорке отказал экс-президенту в прекращении рассмотрения иска журналистки. В конце сентября адвокаты Кэрролл подали судебный документ, заявив о подготовке новых обвинений против Трампа.