МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Воюющие с ВС России украинские неонацистские группировки сражаются за НАТО, заявил в Twitter обозреватель издания Gray Zone Макс Блюменталь. СМИ: на Западе наступление Киева оценивают как помощь диалогу с Россией

"Как вы думаете, почему WSJ обеляет хорошо задокументированное нацистское прошлое Сергея Филимонова и прославляет созданное им подразделение "Гонор"? По той же причине, по которой Германия спонсировала его кинокарьеру: нацисты воюют за НАТО на передовой против России", — написал Блюменталь.

По его словам, издание Wall Street Journal попыталось оправдать украинского нациста Филимонова, заявив, что его группировка "Гонор" "противостояла коррупции". Но, как отметил обозреватель, группировка Филимонова в 2018 году участвовала в спонсируемой Киевом облаве на цыган, а деятельность "Гонора" обеспечивалась "долларами американских налогоплательщиков".