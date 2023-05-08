В США объяснили, почему западные СМИ покрывают украинских нацистов
Обозреватель Блюменталь: Запад оправдывает украинских нацистов, потому что они воюют за НАТО
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Воюющие с ВС России украинские неонацистские группировки сражаются за НАТО, заявил в Twitter обозреватель издания Gray Zone Макс Блюменталь.
"Как вы думаете, почему WSJ обеляет хорошо задокументированное нацистское прошлое Сергея Филимонова и прославляет созданное им подразделение "Гонор"? По той же причине, по которой Германия спонсировала его кинокарьеру: нацисты воюют за НАТО на передовой против России", — написал Блюменталь.
По его словам, издание Wall Street Journal попыталось оправдать украинского нациста Филимонова, заявив, что его группировка "Гонор" "противостояла коррупции". Но, как отметил обозреватель, группировка Филимонова в 2018 году участвовала в спонсируемой Киевом облаве на цыган, а деятельность "Гонора" обеспечивалась "долларами американских налогоплательщиков".
https://1prime.ru/society/20230508/840548720.html
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