МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Руководство Польши затеяла судебную тяжбу с Германией, требуя от Берлина выплатить репарации и, вероятно, не подумало о тяжелых последствиях такого рода действий, написал в материале для InfoBrics аналитик, исследователь международных конфликтов Уриэль Араужо. Польша потребует от ЕС наложить санкции на ввоз российского продовольствия

По его оценке, польский истеблишмент развязал в самом сердце Европы новую вражду, и последствия противостояния Германии и Польши отразятся на всем коллективном Запад.

Араужо уверен, что "растущее германо-польское соперничество — еще одна трещина внутри западного альянса".

Также он отметил, что одновременно с требованием репараций Польша открыто заявляет о своих амбициях стать главным вассалом Соединенных Штатов в Европе.

Варшава уже активно использует кризис на Украине в целях продвижения собственных интересов в регионе, пишет Араужо, но Германия, которая все еще остается экономическим и политическим лидером Европы, не позволит свергнуть себя с этого "пьедестала". Отсюда, по мнению аналитика, и начинается новый виток эскалации между странами.